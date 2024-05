Video Gol Sassuolo-Inter 1-0, highlights e sintesi

Dopo la vittoria dello scudetto e la festa per tutta la città, l’Inter torna con la testa al campionato e affronta in trasferta il Sassuolo.

I padroni di casa passano in vantaggio al 20’: Doig mette in mezzo per Laurienté in area, che con un tiro di destro sotto la traversa batte Audero.

I nerazzurri provano a reagire con Sanchez, che impegna Consigli, con Dumfries e con Lautaro Martinez, che va in rete ma l’arbitro annulla dopo un revisione del VAR.

Nella seconda frazione le due squadre nin riescono a creare molti pericoli e i neroverdi riescono a chiudersi bene.

A breve gli highlights del match.