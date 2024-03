Europa League | Video Gol Slavia Praga-Milan 1-3, highlights e sintesi

Dopo la vittoria non convincente nella gara di andata, il Milan vola a Praga cercando di strappare un pass per i quarti di finale di Europa League.

La gara non inizia bene, tanto che al 3’ Vlcek stende Maignan con un brutto fallo sul ginocchio del portiere.

Al 14’ prima occasione per i padroni di casa con Chytil, che riceve da Wallem e fa perno su Tomori, calciando poi sul primo palo ma l’ex Lille para con la gamba dolorante.

Esattamente come all’andata, al 20’ cambia la partita, con Holes che viene espulso, dopo una revisione del VAR, per un brutto pestone su Calabria. Nel frattempo, Maignan abbandona il campo, al suo posto Sportiello.

I rossoneri si sbloccano mentalmente al 33’, dopo due brutti errori sottoporta di Pulisic e Leao, con gli stessi giocatori appena nominati: Rafael Leao tocca in area per Pulisic che si sposta la palla sul sinistro e batte Stanek.

Passano tre minuti e arriva il raddoppio di Loftus-Cheek, che si fa trovare pronto dentro l’area su un bel cross basso di Theo Hernandez.

Sulle ali dell’entusiasmo il Milan chiude la gara nei minuti di recupero del primo tempo con una magia di Leao, che dai 20 metri piazza la palla con il destro all'incrocio.

Nella seconda frazione non succede molto, i ragazzi di Pioli addormentano il match e non subiscono niente, partendo spesso in contropiede con i propri esterni.

Questo discorso vale fino all'84, quando Jurasék prende palla dentro l'area e con un sinistro a giro batte Sportiello.

A breve gli highlights del match.