Video Gol Spezia-Milan 2-0, highlights e sintesi

Nella 35esima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta in trasferte una delle sue bestie nere, lo Spezia di mister Semplici.

I rossoneri partono forte e al 7’ vanno vicinissimi al vantaggio con Tonali che riceve palla al limite dell’area e calcia, colpendo in pieno il palo, proprio come nel derby.

I ragazzi di Pioli ci provano ancora e al 19’ sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Saelemaekers prova il destro da ma il pallone attraversa tutta l'area e va fuori. Passano 4 minuti e arriva un’altra doppia occasione: prima Rebic calcia servito di tacco da Tonali ma la palla viene respinta dalla difesa e poi Theo Hernandez calcia dalla distanza un missile che Dragowski riesce a mettere in angolo.

Lo Spezia si fa vedere in avanti, in particolar modo con Bourabia che ci prova da fuori con un tiro a giro al 50' ma non colpisce la porta. Minuto 56, Sandro Tonali parte in contropiede e serve Brahim Diaz, molto attivo nel secondo tempo, che punta il portiere e prende il palo esterno.

I padroni di casa si fanno vedere al 67' con un doppia occasione, prima con Nzola che si presenta in area e calcia ma troppo debolmente e poi con Ekdal che viene però ipnotizzato da Maignan. Minuto 75, lo Spezia passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Amian colpisce il palo e sul tap-in Wi?niewski è il più rapido di tutti a ribadire in rete. Come se non bastasse arriva anche il 2 a 0: Esposito su una punizione molto dubbia, calcia e infila la palla all'incrocio dei pali.

A breve gli highlights del match.