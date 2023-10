Video Gol Torino-Inter 0-3, highlights e sintesi

Finita la pausa nazionali, torna finalmente il campionato di Serie A e nel match delle 18, l’Inter va in casa del Torino, con il bisogno assoluto dei tre punti per recuperare i cugini milanisti.

Nella prima frazione succede molto poco, i nerazzurri controllano il gioco ma non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di Milinkovic Savic.

Nella parte finale dei primi 45 minuti, i padroni di casa hanno due occasioni molto importanti, prima con il Seck e poi con il colpo di testa di Pellegri.

Minuto 50, infortunio al ginocchio per Schuurs che esce in barella in lacrime.

I ragazzi di Inzaghi sbloccano il match al 59': Dumfries punta Rodriguez e crossa per Thuram, che di destro mette le palla nell’angolino e batte Milinkovic, complice un liscio difensivo avversario.

Al 66' arriva anche il raddoppio dell'Inter con Lautaro, che sfrutta una spizzata su angolo di Acerbi e da due passi non può sbagliare.

Thuram ci riprova anche al 77’, parte in solitaria, salta due difensori e va alla conclusione ma Sazanov compie una grande chiusura.

Minuto 93, accelerazione di Mkhitaryan che viene steso da Ilic. Dal dischetto va Calhanoglu che non sbaglia.

A breve gli highlights del match.