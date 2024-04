Video Gol Udinese-Inter 1-2, highlights e sintesi

L’Inter si avvicina sempre di più al ventesimo Scudetto, ma prima di festeggiare deve raccogliere gli ultimi punti e sulla sua strada incontra l’Udinese.

La prima vera occasione per i nerazzurri arriva al 21’ con un destro a giro di Calhanoglu da fuori area, che Okoye devia in corner. Lo stesso centrocampista ci riprova al 30’, ma l’estremo difensore risponde presente.

Incredibilmente, sono i bianconeri ad andare in vantaggio al 40’, grazie a una rete che sa tanto di scherzo del destino, quella di Samardzic, che in estate era stato quasi un giocatore dell’Inter. Kamara recupera il pallone e tocca per Samardzic, che calcia e viene favorito da una leggera deviazione di Carlos Augusto.

I nerazzurri provano a rispondere e al 42’ hanno una grande occasione con Lautaro, che su cross di Dimarco ci prova di testa, ma Okoye è super.

I ragazzi di Inzaghi partono forte nella ripresa e al 48’ vanno in rete con Carlos Augusto, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

È solo questione di tempo, perché al 53’ Dimarco crossa in mezzo, Okoye in uscita colpisce Thuram, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Calhanoglu non sbaglia.

Minuto 95, Lautaro calcia da fuori, Okoye tocca e manda sul palo, Frattesi è il più lesto di tutti e mette in rete a porta libera.

A breve gli highlights del match.