Video gol Udinese-Milan 1-1, highlights e sintesi partita: la rovesciata di Ibra

Come nella stagione 2020-2021 è un gol in rovesciata di Zlatan Ibrahimović a decidere Udinese-Milan: stavolta l'acrobazia dell'attaccante svedese vale un punto, decisamente molto prezioso poiché giunto in pieno recupero. Un 1-1 finale - dopo il vantaggio bianconero al 16' con Beto - che premia la generosa reazione rossonera, giunta dopo un primo tempo difficile soprattutto dopo il gol friulano.

Un risultato giusto, che dà grande prova del carattere di una squadra capace di crescere nel corso dei 90' nonostante le tante assenze, e di reagire alle difficoltà. Adesso, per la squadra di Pioli, la possibilità di godere di un'intera settimana di lavoro, importante per preparare gli ultimi due appuntamenti dell'anno solare: domenica sera il big match a San Siro contro il Napoli, mentre mercoledì 22 a Empoli si chiuderà anche il girone d'andata.

Il tabellino di Udinese-Milan 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri; Pérez, Becão, Nuytinck; Molina, Makengo, Walace, Arslan (25' st Jajalo), Udogie (16' st Zeegelaar); Deulofeu (25' st Success), Beto. A disp.: Carnelos, Padelli; De Maio; Samardžić, Soppy; Forestieri, Nestorovski, Pussetto. All.: Cioffi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer (1' st Tonali), Bakayoko (1' st Kessie); Saelemaekers (24' st Castillejo), Díaz (36' st Maldini), Krunić (1' st Messias); Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu. All.: Pioli.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Gol: 17' Beto (U), 47' st Ibrahimović (M).

Ammoniti: 25' Pérez (U), 10' st Deulofeu (U), 42' st Castillejo (M), 42' st Zeegelaar (U).

Espulsi: 50' st Success (U).