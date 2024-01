Video Gol Udinese-Milan 2-3, highlights e sintesi

Dopo la vittoria contro la Roma, il Milan affronta in campionato una delle sue bestie nere: l'Udinese.



Il match si sblocca al 31' quando Theo Hernandez va lungo l'out di sinistra e scarica per Loftus-Cheek, che calcia ad incrociare battendo Okoye.



Al 34' il gioco viene interrotto da Maresca per principio di cori ai danni di Mike Maignan e i rossoneri rientrano negli spogliatoi.



Una volta tornati in campo, i bianconeri riescono a pareggiare il match al 42': Samardzic, su suggerimento di Lucca, dal limite dell'area, di piatto mette la sfera nell'angolino.



Al 62' i bianconeri vanno in vantaggio: Theo Hernandez perde la palla e ne approfitta Thauvin, che avanza e mette la sfera sotto l'incrocio.

Il Milan ci crede all'83 Theo Hernandez scarica per Giroud che calcia, dopo una deviazione prende la traversa e sulla ribattuta Jovic non puó sbagliare.

Tutto finito? Neanche per sogno. Su un calcio d'angolo al 92' la palla finisce sui piedi di Okafor che fa 2 a 3. Quando gioca lo svizzero é una sentenza.

A breve gli highlights.