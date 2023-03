Video Gol Udinese-Milan 3 a 1, highlights e sintesi

Nella 27esima giornata del campionato di Serie A, il Milan dopo il pareggio contro la Salernitana affronta in trasferta l'Udinese.



Al 9' i bianconeri passano in vantaggio con Pereyra che in area di destro batte Maignan con un tiro rasoterra.



I rossoneri trovano l'episodio favorevole al 44':Leao stoppa un pallone in area e Bijol tocca di mano. L'arbitro dopo aver rivisto le immagini al VAR concede il penalty. Sul dischetto si presenta Ibrahimovic che si fa ipnotizzare da Silvestri.

Il direttore di gara però deve far ribattere il rigore perché Beto entra troppo presto in area. Ibrahimovic non sbaglia e diventa il più "vecchio" marcatore della Serie A a 41 anni e 166 giorni, superando Costacurta (41 anni e 25 giorni).



Passa solo 1 minuto e l'Udinese é di nuovo in vantaggio: cross rasoterra di Success, Beto anticipa Thiaw e buca Maignan.



Al 70' i rossoneri crollano definitivamente, con Ehizibue, che appoggia il pallone in porta da due metri.









Gli highlights del match: