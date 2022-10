Video gol Verona-Milan 1-2, highlights e sintesi partita

Nella decima giornata del campionato di Serie A, il Milan passa in casa dell'Hellas Verona, dopo una partita combattuta e molto aggressiva.

I rossoneri vanno in vantaggio al 10' quando Hrustic sbaglia un retropassaggio su cui si avventa Giroud, la palla arriva successivamente a Leao che mette al centro e trova la deviazione sfortunata di Veloso.

Il pareggio dei gialloblù arriva al 19esimo quando Gunter prova un tiro che sembrerebbe apparentemente innoquo se non fosse per Gabbia che tocca e mette fuori causa Tatarusanu.

I ragazzi di Pioli però non ci stanno e all'82 trovano l'1 a 2 su un'azione bellissima che vede protagonista Rebic che di prima serve Tonali, che come l'anno scorso, risulta decisivo con un tap in facile facile.

