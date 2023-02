Video highlights Sampdoria-Inter 0-0, highlights e sintesi partita

Nella 22esima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Sampdoria e Inter, in un match che vale tantissimo per entrambe le compagini.

Nel primo tempo le due squadre si studiano ma sono i nerazzurri che ci provano maggiormente, con i blucerchiati che agiscono in contropiede con Lammers e Gabbiadini.

Molto nervosismo in campo, soprattutto per i ragazzi di Inzaghi, tanto che dopo qualche sbaglio tecnico di Lukaku, Barella agita le braccia per mostrare il suo disappunto, il belga non la prende bene e volano parole pesanti.

Nel secondo tempo occasioni multiple per i nerazzurri, che però sbattono sul muro doriano piazzato all'interno dell'area.

Ancora un sussulto verso la fine della gara, quando Su un tiro di Dumfries, i nerazzurri chiedono un rigore per un ipotetico tocco di mano: Maresca lascia giustamente correre.

Minuto 92, occasione colossale dell'Inter: Acerbi conclude da fuori area, Audero tocca la palla che finisce sulla traversa e salva i suoi compagni.

A breve gli highlights del match.