Serie A | Video Gol Inter-Salernitana 4-0, highlights e sintesi

Nell'anticipo di Serie A del venerdì sera, l'Inter affronta la Salernitana a San Siro, con un solo obiettivo: confermare il primo posto in classifica.



Dopo solo tre minuti, Bastoni colpisce di testa da calcio d'angolo, Ochoa respinge sui piedi di Thuram, che da due passi calcia sul palo.



Subito dopo, lancio di Bastoni per Barella che controlla, entra in area, calcia ma Ochoa mette la palla sulla traversa.



Il vantaggio arriva al 17': Carlos Augusto scappa sulla sinistra, crossa basso per Thuram, che di piattone fa 1 a 0.

Al 19' arriva il raddoppio con Lautaro, che riceve da Carlos Augusto e dal limite dell'area e piazza la palla col destro.

I ragazzi di Inzaghi sono indemoniati e al 40' Barella mette in mezzo un cross deviato da Pasalidis, Ochoa para, ma Dumfries insacca.



Nel secondo tempo, al 51', Pellegrino libera di testa, Calhanoglu calcia al volo di destro ma Ochoa riesce a deviare.

Al 79' Barella serve in profondità Arnautovic, che supera Ochoa ma l'arbitro fischia fuorigioco.

L'Inter chiude il match al 90' con Arnautovic, che riceve da Dumfries e mette in porta da due passi.





A breve gli highlights del match.