Video Gol Monza-Inter 1-5, highlights e sintesi

Dopo la vittoria contro il Verona, con annesse polemiche a non finire, l'Inter si ributta con la testa al campionato prima di pensare alla Supercoppa Italiana. Sul suo percorso incontrerà il Monza, una delle bestie nere dei nerazzurri.

Dopo dieci minuti la partita si sblocca: Pavard scende sulla destra e crossa per Lautaro, che colpisce di testa ma trova sulla traiettoria Gagliardini. Rapuano, richiamato dal VAR, vede un fallo di mano dell’ex nerazzurro e fischia calcio di rigore. Dal dischetto va Calhanoglu, che spiazza Sorrentino.

Passano due minuti e arriva il raddoppio con il solito Lautaro, che su un ottimo cross basso di Dimarco, si allunga e batte il portiere avversario.

I brianzoli accorciano le distanze al 29’ con Pessina, che su una deviazione di Caldirola mette in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco del centrocampista.

Nel secondo tempo, al minuto 60, arriva anche lo 0 a 3: Mkhitaryan scappa sulla sinsitra, serve Thuram, che di tacco appoggia per Calhanoglu, che non sbaglia.

I ragazzi di Palladino accorciano le distanze al 67’, quando Mota scappa in area e viene steso da Darmian. Dal dischetto va Pessina, che spiazza Sommer.

L’Inter però non ci sta e all’82 Frattesi viene atterrato in area da Akpa Akpro, l’arbitro non ha dubbi, è di nuovo penalty. Lautaro dagli undici metri non sbaglia.

Punizione durissima per il Monza, che all'87 subisce pure il quinto gol: Thuram scappa sulla sinistra e davanti a Sorrentino mette la palla sul primo palo.

A breve gli highlights del match.