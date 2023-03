Video Porto-Inter 0-0, highlights e sintesi partita

Tornano le notti di Champions e con loro le mille emozioni per tutti i tifosi, questa sera è il turno dell’Inter, che vola allo stadio Do Dragao per affrontare il Porto, dopo la vittoria per 1 a 0 dell’andata.

La prima frazione è piuttosto equilibrata, con le due squadre che vivono di folate improvvise, con i padroni di casa che provano ad attaccare e mettono in difficoltà la retroguardia avversaria con Matheus e Evanilson mentre i nerazzurri sono un po’ più timidi ma contrattaccano con Dzeko e Lautaro.

Nel secondo tempo nessuna delle due compagini riesce a rendersi davvero pericolosa, tanto che non ci sono vere grandi occasioni, anche per merito di Darmian che gioca una partita strepitosa, bloccando tutti i contropiedi dei biancoblù.

Nei minuti di recupero, però, succede di tutto, il Porto va vicinissimo al goal in due occasioni con Taremi e Gruji?, che prendono rispettivamente un palo con la complicità di Onana e una traversa. Pochi istanti dopo Pepê viene espulso per doppia ammonizione.

Gli highlights del match: