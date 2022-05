Bobo Vieri dice la sua sul campionato di Serie A: "Al Milan dò 10 perché se vinci contro un'Inter così..."

La Serie A sta per volgere al termine e all’ultima giornata scopriremo chi sarà la vincitrice del campionato tra Milan ed Inter.

Un ex di entrambe le squadre, Bobo Vieri ha detto la sua a riguardo:

"Il campionato lo vince il più regolare. Se il Milan vince, anche se sulla carta non è la più forte, ha dimostrato di esserlo. Sei fai otto clean sheet nelle ultime dieci è una cosa incredibile. Stanno meritando di vincere il campionato.

Anche se a Sassuolo non è facile e nel calcio non si sa mai. Voto alla stagione? Per me l'Inter è da 9,5. Ha fatto una Champions incredibile. E' uscito contro il Liverpool e se becchi un'altra squadra può succedere di tutto.

Ha vinto due Coppe e si giocano lo scudetto all'ultima giornata dopo aver sbagliato una partita sola a Bologna, per la quale non mi sento di condannarli. Con l'Empoli, sotto due a zero, poteva fare 10-12 gol. Dominano con tutti. Al Milan dò 10 perché se vinci contro un'Inter così è perché hai fatto un campionato devastante"