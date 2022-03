Il Villa esce sconfitto per 3 a 1 nel match contro il Tribiano

Squadra in casa

Squadra in casa Villa

Nella 24esima giornata del campionato di Promozione Girone E, il Villa cade in casa contro il Tribiano e perde un’occasione per accorciare sulle prime in classifica.

Gli ospiti hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti di Guarino, Giambelluca e Fondrini bravi a sfruttare delle pecche difensive avversarie.

Ai bianconeri non è servito il goal di Cannistrà, che ha reso solo meno amaro il passivo finale.

Il Villa si trova ora al quinto posto in classifica a quota 36, a un solo punto di distanza dal terzo posto occupato dalla Soncinese.

Il Tribiano invece, recupera punti sulla diretta avversaria e si posiziona al settimo posto con 32 punti.