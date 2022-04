Il Villa supera 3 a 2 un ottimo Bresso

Squadra in casa

Nella 28esima giornata del campionato di Promozione Girone E, il Villa batte il Bresso Calcio per 3 a 2 e rimane in lotta per i playoff.

La gara risulta molto equilibrata, con tante occasioni da entrambe le parti, nonostante sulla carta il match avrebbe dovuto essere molto più semplice per i padroni di casa.

I bianconeri vanno a segno con una bella doppietta del solito Cannistra e con Maraschio, bravo a sfruttare la prima occasione avuta sui suoi piedi.

I biancoblù invece, nonostante la sconfitta, hanno mantenuto fino alla fine la gara aperta con Ciceri, autore di pregievole doppietta.

La corsa alla salvezza ora è davvero molto complicata per il Bresso, che rimane fermo a 11 punti a -4 dalla tredicesima posizione.