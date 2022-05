Vito Cera si dimette da Direttore Sportivo della Tritium

Dopo la retrocessione in Eccellenza, alla Tritium arrivano le prime dimissioni. Nella giornata di martedì sono arrivate quelle del Direttore Sportivo Vito Cera.

Così la società biancoazzurra di Trezzo sull'Adda ha rilasciato un comunicato ufficiale: "Il verdetto di ieri ha provocato tanta amarezza in casa Tritium. Oggi comunichiamo con dispiacere che ha rassegnato le proprie dimissioni il Direttore sportivo Vito Cera. A nulla sono valsi i tentativi della proprietà di fargli cambiare idea. Il Direttore, sentendosi il primo responsabile della conduzione tecnica della stagione e delle scelte fatte, ha ribadito la sua ferma volontà di lasciare la Tritium. Vito Cera era subentrato a novembre, con la squadra all’ultimo posto, per svolgere questo arduo compito e provare a risalire la china, ma nonostante i molteplici tentativi fatti per cercare di dare una sterzata alla stagione e salvare la categoria, la squadra ha chiuso comunque il campionato all’ultima posizione. Ecco i motivi che l’hanno spinto a queste dimissioni irrevocabili. Il Presidente Marco Foglia e il Direttore generale Giuseppe Pardeo augurano a Vito Cera, un amico ancor prima che un professionista di quest’ambito, il miglior proseguo di carriera e le più grandi soddisfazioni possibili".