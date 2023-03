Vittoria sofferta del Club Milano in casa della Pontelambrese

Nella 26esima giornata del campionato di Eccellenza, il Club Milano ottiene una vittoria molto sofferta in casa della Pontelambrese.

Dopo tante occasioni create, i biancorossi riescono trovare il goal vittoria al 32’: cross di Greco dalla sinistra, Rankovic salta molto in alto e di testa mette la palla all’incrocio dei pali lasciando Venturelli immobile.

I ragazzi di mister Scavo espugnano Ponte Lambro e riescono ad accorciare sul Pavia, fermato sul pari dal Verbano.

PONTELAMBRESE – CLUB MILANO 0-1 (0-1)

Pontelambrese: Venturelli, De Santis, Calandra, Calviello, De Lorenzi, Galimberti, Kamal, Gerosa, Marzeglia (23’ st Hamidi), Citterio (11’ st Fumagalli), Nespoli. A disposizione: D’Ordia, Barbieri, Basso, Iovine, Maffia, Stamato, Russo. Allenatore: Primerano.

Club Milano: Monzani, Carnevale (33’ st Tota), Cuoco, Costa, Benatti, Diouck, Panzani (40’ st Grossi), Greco (45’ st Sala), Locati, Rankovic (45’ st Principi), Natale. A disposizione: Dieci, Priori, Bombino, Hypsher, Minelli. Allenatore: Scavo.

Arbitro: Waldmann di Frosinone (Moscolari di Bergamo e Lufi di Lodi).

Marcatore: pt: 32’ Rankovic (C).

Note: Giornata serena, campo in buone condizioni, spettatori 200 circa. Ammoniti: Marzeglia (P), Panzani (C), Calviello (P), De Lorenzi (P), Galimberti (P), Diouck (C), Rankovic (C), Nespoli (P). Calci d’angolo: 1-7. Recupero: 1’+ 4’.