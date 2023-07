Yunus Musah al Milan: un talento statunitense per rafforzare il centrocampo

Il Milan si prepara ad accogliere un nuovo talento nel proprio centrocampo.

Yunus Musah, il giovane calciatore statunitense del Valencia, sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

Dopo aver concluso gli ultimi dettagli con il club spagnolo, il Milan sborserà una cifra intorno ai 20 milioni di euro, compreso di bonus.

Martedì, Yunus Musah è atteso in Italia per sostenere le visite mediche con il Milan, l'ultimo passo fondamentale prima di ufficializzare il suo trasferimento. I tifosi rossoneri sono in attesa con ansia di vedere il giovane calciatore indossare la maglia rossonera e dimostrare le sue abilità in campo.