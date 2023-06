Zlatan Ibrahimovic si ritira dopo Milan-Verona: "È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi"

È arrivato uno dei giorni più difficili per i tifosi rossoneri, l’addio al calcio di uno dei pilastri della squadra, colui che è riuscito nell’ardua impresa di risollevare dalle ceneri il Milan contribuendo allo Scudetto della stagione 21/22: Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese a fine gara ha voluto salutare i suoi tifosi con la voce rotta dall’emozione:

“La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità. La seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti quelli che stanno vicino a me per la pazienza. E voglio ringraziare la mia seconda famiglia, i miei compagni.

Ringrazio il mister e il suo staff per la responsabilità che mi avete dato. Ringrazio i dirigenti per l’opportunità. Per ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare di cuore voi tifosi: mi avete ricevuto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa.

Sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Ho troppe emozioni adesso. A voi dirò, ci vediamo in giro se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci“.