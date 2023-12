Lo Youtuber ZW Jackson vince il Pallone d'Oro Dilettanti e sui social piovono le critiche

Il calcio dilettantistico ogni anno acquisisce sempre più seguito, non solo grazie al valore del campionato in sé, ma anche per l’impatto mediatico ottenuto tramite giornali, social e… influencer.

Un esempio? Nelle ultime due stagioni, sono sempre di più gli Youtuber che hanno deciso di portare la loro vita da calciatori dilettanti all’interno della piattaforma, col fine di mostrare cosa ci sia dietro una “semplice” partita di calcio.

Il precursore di questo format è sicuramente Antonio Pellegrino, meglio conosciuto come ZW Jackson, content creator classe ’98, che tre anni fa ha sposato la causa benefica della Play2give, cominciando a giocare in terza categoria a Milano , filmando ogni partita per poi postarla la settimana successiva. Lo stesso Youtuber è autore di tanti altri format, che hanno fatto sì che dal suo canale passassero vere star del calcio come Ambrosini e Oddo, tra i tanti.

Questo tipo di contenuto ha riscosso tantissimo successo, con milioni di visualizzazioni, contribuendo alla crescita e alla visibilità del settore, ma allo stesso tempo ha attirato delle critiche, l’ultima delle quali poche ore fa.

Sul sito di Tuttocampo, infatti, è stato pubblicato un articolo che incoronava Antonio Pellegrino come vincitore dell'edizione 2023 del Pallone d'Oro Dilettanti . Il premio è stato assegnato con una votazione, dove tutti gli utenti registrati al sito potevano votare tra i dieci finalisti.

I commenti negativi sono stati molti fin da subito, visto che secondo molti il Pallone d'Oro Dilettanti dev’essere dato a chi davvero fa la differenza in queste categorie, mentre Pellegrino avrebbe vinto solo grazie ai suoi numerosi follower, cosa assolutamente lecita secondo il regolamento.

Di seguito alcuni dei commenti sotto l’articolo di Tuttocampo:

“Dispiace solo per i calciatori che hanno veramente sputato sangue per essere tra questi nomi e che sognavano di vincere questo premio come giusto riconoscimento. Peccato”.

“È il campo che deve attribuire il giusto riconoscimento e non la percentuale di follower che una persona ha!”

"Imbarazzante, sto ragazzo avrà giocato si e no 10 partite e ha vinto un premio solo per la sua fanbase."

E voi cosa ne pensate? Il premio assegnato a ZW Jackson è giusto o sbagliato?