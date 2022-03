Cambio in panchina per la Tritium: arriva Tanelli

Dopo l'esonero di Mister Tricarico, il presidente della Tritium insieme al DS Cera ha comunicato l'arrivo di un nuovo allenatore tra i biancoazzurri. Stiamo parlando di Paolo Tanelli, che nella stagione 2019/2020 era alla guida del Sangiuliani. Ecco il comunicato ufficiale della società di Trezzo sull'Adda che milita nel girone B di serie D.

"Il Presidente Marco Foglia testimonia grande fiducia nei confronti del direttore sportivo Vito Cera per la scelta di fargli affidare la panchina ad un mister sul quale il ds stesso nutre grande stima e affidamento.

Paolo Tanelli, allenatore Uefa A, ha già alle spalle tanti anni di esperienza tra prime squadre e settori giovanili (anche professionistici tra i quali l’Inter) ed è adesso pronto a sedere sulla panchina della Tritium.

Ha già lavorato in passato col ds Vito Cera in Promozione all’Atletico Cvs, vincendo in quella circostanza il campionato, e in Eccellenza a San Colombano.

Gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura insieme.

Benvenuto Mister e Forza Tritium!"