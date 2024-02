Olimpiadi Milano-Cortina, parte il cantiere della pista da bob

È ufficiale. Tra pochi giorni, il 19 febbraio, avverrà la consegna dei lavori per l’avvio del cantiere della pista da bob. Dopo mesi di tira e molla tra chi non voleva cedere la pista all’estero e chi la considera ancora un spesa inutile, sembra si sia arrivati alla conclusione della vicenda.

La realizzazione della pista da bob per i Giochi olimpici Milano-Cortina 2026 sarà a opera dell'Impresa Pizzarotti. L’azienda di Parma si è aggiudicata la commessa dal valore di 81 milioni di euro. Cifra che ha inasprito ancor di più chi il bob in Italia proprio non lo voleva. Il programma prevede 625 giorni di cantiere per una pista lunga 1.650 metri comprensivi di outrun, 16 curve e un dislivello di 110 metri. I lavori dovranno concludersi entro marzo 2025, anche se il cantiere proseguirà fino a novembre per il completamento degli edifici partenze e arrivi, degli impianti di corredo e delle opere di finitura.

Non sarà un'impresa semplice. Già il 19 febbraio è stato annunciato un presidio ambientalista a Cortina, contro la costruzione della pista. Gli attivisti si schierano contro il cantiere che andrebbe a distruggere una parte boschiva a causa dell'abbattimento di numerosi esemplari di larici.