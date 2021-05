L'Inter è campione d'Italia: i festeggiamenti a Milano

Il pareggio di domenica dell'Atalanta e la vittoria contro il Crotone di sabato ne hanno sancito la vittoria. In città si festeggia tra cori e clacson

Festeggiamenti a San Siro per Scudetto Inter (foto Melley)

Dopo la vittoria di sabato 1° maggio contro il Crotone e il pareggio di domenica 2 maggio dell'Atalanta con il Sassuolo, l'Inter è campione d'Italia. A Milano nelle vicinanza dello stadio di San Siro si festeggia la vittoria dello Scudetto tra cori e colpi di clacson.

A sancire la vittoria matematica della squadra di Conte, con quattro giorni d'anticipo, è stato il risultato della 34esima giornata di Serie A giocata domenica. L'inter è la nuova vincitrice della serie A e i tifosi di tutta Milano non hanno tardato a celebrarlo riunendosi davanti per suonare tamburi, cantare cori, sventolare il tricolore e strombazzare i clacson per le strade sia della città sia dell'hinterland.

Dopo due anni con l'allenatore Antonio Conte, l'Inter si aggiudica il 19° Scudetto dei suoi 113 anni di storia. L'ultimo, prima di quello appena vinto, risaliva a undici anni fa. Con questa vittoria la squadra diventa la seconda più vincente del campionato di calcio italiano, superando il Milan e i suoi 18 Scudetti.