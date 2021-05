L'Inter è campione d'Italia: i festeggiamenti a Milano

Il pareggio di domenica dell'Atalanta e la vittoria contro il Crotone di sabato ne hanno sancito la vittoria. In città si festeggia tra cori e clacson

Festa in piazza Duomo (foto Ansa)

Dopo la vittoria di sabato 1° maggio contro il Crotone e il pareggio di domenica 2 maggio dell'Atalanta con il Sassuolo, l'Inter è campione d'Italia. A Milano si celebra la vittoria dello Scudetto tra cori e colpi di clacson. Dopo i primi festeggiamenti fuori dallo stadio di San Siro, una folla gioiosa si è riversata in piazza Duomo.

A sancire la vittoria matematica della squadra di Conte, con quattro giorni d'anticipo, è stato il risultato della 34esima giornata di Serie A giocata domenica. L'inter è la nuova vincitrice e i tifosi di tutta Milano non hanno tardato a celebrarlo riunendosi per suonare tamburi, cantare cori, sventolare il tricolore e strombazzare i clacson per le strade sia della città sia dell'hinterland.

Tantissimi i fan, tra cui molti giovani, che 'hanno invaso' piazza Duomo tra cori ("siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi"), bandiere, fumogeni, sciarpe, striscioni e urla di gioia. Molti dei fan della squadra hanno tenuto su la mascherina, ma alcuni, come si vede dalle immagini immortalate in centro, se la sono abbassata nonostante l'impossibilità di mantenere le distanze anti contagio raccomandate. Un gruppo, poi, ha anche scalato il monumento equestre a Vittorio Emanuele II superando le transenne.

Dopo due anni con l'allenatore Antonio Conte, l'Inter si aggiudica il 19° Scudetto dei suoi 113 anni di storia. L'ultimo, prima di quello appena vinto, risaliva a undici anni fa. Con questa vittoria la squadra diventa la seconda più vincente del campionato di calcio italiano (la prima è la Juventus), superando il Milan e i suoi 18 Scudetti.