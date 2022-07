Ibra aprirà un mega centro di padel a Segrate

Zlatan Ibrahimovic a Segrate. Ma nelle vesti di imprenditore. L'attaccante del Milan, che ha da poco rinnovato con il Diavolo per un'altra stagione, ha infatti deciso di aprire nella cittadina milanese il suo "Padel zenter", che può contare già altre cinque sedi in Svezia.

Gli impianti inizialmente dovevano sorgere in zona Rubattino nel capoluogo ma nelle scorse ore è stato lo stesso centravanti ad annunciare sulla sua pagina Instagram il "cambio di piano e la nuova location", che dovrebbe essere pronta entro il 2023. Nel centro griffato Ibrahimovic ci saranno undici campi, di cui - come si vede dai rendering pubblicati da Zlatan - quattro all'aperto. Previsti anche dei tavoli esterni e, con ogni probabilità, un bar per i giocatori. La struttura occuperà una parte del Centroparco, la grande area in zona Redecesio.

La notizia è stata accolta con grande gioia dal sindaco di Segrate, Paolo Micheli, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un fotomontaggio di lui con il fisico, scultoreo, del numero 11 rossonero, dicendosi pronto a un uno contro uno. "La notizia che Zlatan Ibrahimovic aprirà un centro sportivo d'eccellenza per il padel a Segrate è di ieri. Io mi sto preparando per la sfida inaugurale - ha scherzato il primo cittadino -. Zlatan Ibrahimovi? ti aspetto".