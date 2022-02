Il Saini sarà riqualificato e gestito dalla Statale

Valorizzare e riqualificare il centro sportivo Saini di via Corelli, di proprietà del comune di Milano. Con questo scopo Palazzo Marino e la Statale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede la completa ristrutturazione secondo un piano di lavori pluriennali, suddiviso in tre lotti. L'ateneo investirà circa 36 milioni e avrà la gestione gratuita per oltre cinquant'anni a partire dal 2025. Il centro sportivo resterà aperto a tutta la cittadinanza ma verrà rafforzata la presenza della scuola di scienze motorie.

Il Saini, costruito dal Coni negli anni Settanta, è gestito da Milanosport dal 1994. All'interno operano federazioni sportive (nuoto, atletica leggera, baseball e arbitri) e varie associaizoni e società sportive. Tra atleti e appassionati di sport, ogni anno 200 mila persone entrano al Saini.

Con la riqualificazione ci saranno più eventi sportivi, anche internazionali, mentre la natura pubblica sia del comune sia dell'università "garantirà la tutela di ogni fascia di utenza - si legge in una nota del comune - per le tariffe". Specifici accordi regoleranno poi l'attività e la presenza delle federazioni sportive.