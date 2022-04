La squadra di Milano che gioca ancora nella 'Champions'

C'è una squadra di Milano che ancora gioca nella Champions League. No, non siamo tornati indietro nel tempo. Parliamo di una competizione particolare, che ufficialmente non si chiama nemmeno Champions ed è riservata ad otto (per ora) squadre dilettantistiche europee. Due sono italiane: il Brera (milanese) e la Lodigiani (romana). Quest'ultima anche con un passato in serie C1, da professionista. Mercoledì sera, il Brera ha affrontato all'Arena lo United of Manchester (che, per la cronaca, ha vinto 3-1). Erano circa 200 i tifosi inglesi arrivati a Milano per assistere alla partita.

La competizione si chiama, ufficialmente, Fenix Trophy, ed è stata approvata dalla Uefa, per cui in un certo senso ha i crismi dell'ufficialità. Lo slogan la dice tutta sull'obiettivo delle otto squadre: "making friends, not millionaires". Il calcio (e lo sport) come divertimento e amicizia, non come rincorsa al profitto. L'idea è partita proprio dal Brera in epoca di pandemia e lockdown, con lo stop totale delle gare sportive. I dirigenti della società neroverde si sono messi al lavoro per cercare contatti con altre realtà simili in Europa e hanno costruito il torneo.

I partecipanti

I partecipanti al Fenix Trophy sono otto, come si diceva. Tra questi il Dws di Amsterdam è il club con la storia più prestigiosa. Fondato nel 1907, ha vinto uno scudetto olandese nel 1964 grazie a una specie di "dream team" di giovani promesse del calcio. L'anno successivo, alla coppa dei campioni, è arrivato fino ai quarti di finale. Successivamente la parte professsionistica del club si è fusa con altri due per fondare l'Fc Amsterdam, ma quella dilettante ha continuato ad esistere e, dai suoi campi, sono passati (nelle squadre giovanili) i campioni del Milan Ruud Gullit e Frank Rijkard.

L'altro club con un'esperienza tra i professionisti è, come detto, la Lodigiani di Roma, con un decennio in serie C1 negli anni novanta. Dall'Inghilterra arriva lo Unided of Manchester, il cui nome dice tutto: un club autofinanziato da ex tifosi dei Red Devils quando questi furono venduti ai Glazer. Storia simile agli inglesi per i tedeschi del Falke, fondata da ex tifosi dell'Amburgo. C'è poi il Cd Cuenca Mestallistess, di Valencia, storica filiale della squadra principale della città. Infine, da Praga i Raptors e da Varsavia lo Zly.

Il Brera è inserito nel girone con lo United, lo Zly e il Dws. I due gironi sono all'italiana, con partite di andata e ritorno. Tutte e otto le squadre si ritroveranno poi a Rimini per la 'final 8', in cui disputeranno incontri tra di loro per stabilire la classifica finale del torneo.