Razzismo e stadi, Udine nega la cittadinanza onoraria a Maignan

La città di Udine ha negato la cittadinanza onoraria per il portiere del Milan Mike Maignan, bersagliato da insulti razzisti durante Udinese-Milan del 20 gennaio, tanto che la partita si era interrotta per qualche minuto nel corso del primo tempo e l'estremo difensore rossonero era sceso nel tunnel per poi tornare sul terreno di gioco rinfrancato da compagni e avversari. Per l'episodio sono stati identificati in tutto in 5, tra cui una donna. Tutti hanno ricevuto un Daspo di 3 anni e una denuncia, mentre l'Udinese li ha banditi a vita dal proprio stadio.

Dopo il fatto, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, di centrosinistra, aveva proposto di conferire al portiere francese la cittadinanza onoraria. Ma lunedì 29 gennaio i consiglieri comunali della città friulana hanno respinto la proposta. I voti a favore sono stati 25, i contrari 13, ma veniva richiesta una maggioranza di tre quarti dei consiglieri.

"Sono convinto che la cittadinanza non debba essere conferita perché potrebbe sembrare un’azione riparatoria per una colpa che i friulani non ritengono di avere", aveva sentenziato l'ex sindaco Pietro Fontanini, leghista, sui social network, facendo capire fin dalla vigilia in che modo sarebbe andato il voto in aula. Fontanini, peraltro, era sindaco in carica quando, nel 2021, il consiglio comunale di Udine concesse, invece, la cittadinanza onoraria allo studente Patrick Zaki, all'epoca in carcere in Egitto.

Per Maignan, nulla da fare, nonostante il sindaco De Toni, in aula, abbia ricordato le dure prese di posizione contro gli insulti razzisti al portiere del Milan da parte dei ministri di centrodestra: da Matteo Salvini (infrastrutture) a Matteo Piantedosi (interno), fino ad Andrea Abodi (sport). Le controproposte del centrodestra? Invitare Maignan a trascorrere "una giornata nella nostra città per verificare di persona la correttezza e la civiltà degli udinesi". E, durante la seduta, un esponente di Fratelli d'Italia, Giovanni Govetto, si è presentato con la maglia dell'Udinese.

"Antagonismo deve passare in secondo piano"

"Prendo atto con dispiacere che il centrodestra non è stato al nostro fianco in questo delicato momento", ha commentato dopo il voto il sindaco De Toni: "Si è persa l'occasione per dimostrare che la nostra città è unita e che si distanzia nettamente da quello che accaduto, che, per quanto frequente in diversi stadi e messo in atto da pochi singoli, non rappresenta minimamente la città. Né tanto meno i nostri tifosi''.

"Il nostro intento - ha aggiunto il sindaco - era duplice: una forte presa di posizione, altamente simbolica, contro ogni tipo di discriminazione. E allo stesso tempo la difesa della nostra città e dei nostri tifosi da accuse ingiuste. È stato deludente come la minoranza ne abbia fatto un tema di mero scontro politico, quasi campanilistico, alimentando divisioni e polemiche. Ci sono temi su cui l'antagonismo fra partiti passa necessariamente in secondo piano, la lotta al razzismo è una di queste".