Il comune è pronto a finanziare le società sportive di Milano

Le associazioni e le società sportive con sede a Milano hanno tempo fino al 4 giugno per presentare la richiesta per accedere ai contributi annuali provenienti dal fondo costituito da Inter e Milan, previsto dalla convenzione per la concessione d’uso e di gestione dello stadio Meazza a sostegno dell’attività sportiva in città. Le risorse messe a disposizione ammontano a 320mila euro e si riferiscono alla stagione sportiva 2019/2020.

“Oltre a premiare come sempre le eccellenze sportive della nostra città – dichiara l’assessora allo Sport Roberta Guaineri –, quest’anno abbiamo deciso di diversificare e ampliare la destinazione di questi contributi, tenendo conto delle tante e gravi difficoltà affrontate dalle associazioni e dalle società sportive a causa del blocco delle loro attività per l’emergenza sanitaria Covid-19”.

In particolare, 48mila euro sono indirizzati al sostegno delle associazioni sportive che, per cause di forza maggiore (ad esempio la ristrutturazione degli impianti utilizzati in città) sono state costrette, nella stagione sportiva 2019/2020 o anno solare 2020 e fino all’eventuale annullamento delle attività agonistiche dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, a disputare campionati di eccellenza della propria disciplina utilizzando impianti sportivi fuori città.

Altri 128mila euro sono destinati a quei soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che abbiano realizzato progetti specifici in ambito sportivo sul territorio milanese, di interesse pubblico, nei quali lo sport è il mezzo per raggiungere obiettivi di valore educativo, sociale, formativo e di integrazione sociale, con particolare riguardo a progetti di rientro all’attività sportiva nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Infine, 148mila euro verranno erogati a sostegno di quelle associazioni e società sportive, segnalate all’Amministrazione dalle Federazioni nazionali, che, attraverso i risultati conseguiti, hanno contribuito alla valorizzazione, promozione e diffusione della pratica sportiva divenendo una vera e propria eccellenza per la nostra città.