Coppa dei Club Padel MSP, avan a tutta birra. Finali nazionali a Pescara, Tsingtao official partner

La Coppa dei Club MSP 2022 è entrata nella sua fase decisiva. Il tabellone della fase di Roma e provincia del campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni si è allineato ai quarti di finale: Break Point Nettuno, Tor Tre Teste, Stella Azzurra blu, Joy Padel Spagna, Augustea, Forte Padel Gang, Colli Portuensi Black e Mas Padel A sono le magnifiche otto ancora in corsa per un posto nella fase nazionale. La finale di Roma si giocherà il 28 maggio, mentre sarà il Padelmania di Pescara a ospitare, dall’8 al 10 luglio, l’evento che assegnerà il titolo nazionale. Di Biagio: "Per me è un piacere e un onore ospitare le finali della Coppa dei Club e, in generale, un circuito così diffuso come quello di MSP Italia – spiega Gigi Di Biagio, ex calciatore di Roma e Inter ed ex allenatore della Nazionale Under 21, talent di DAZN e co-proprietario del Padelmania insieme al presidente del Pescara Daniele Sebastiani -. Arriveranno tante coppie da tutta Italia, e in più possiamo contare su un centro sportivo a pochi passi dal mare: le condizioni ideali per giocare in una stagione come quella estiva, in una città così accogliente e sportiva come Pescara. Ho conosciuto il padel sei o sette anni fa: io e tanti ex calciatori ci siamo subito appassionati a questo sport, divertente e competitivo. Ho già giocato la Coppa dei Club e con il Padelmania siamo orgogliosi di poter essere i padroni di casa della fase finale di questa edizione".

Alla finale nazionale, oltre ai campioni in carica del Latina Padel Club, parteciperanno squadre provenienti da Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, Marche, Umbria, Veneto, Campania, Lombardia e Abruzzo. Tsingtao: "La Coppa dei Club avrà al suo fianco anche Tsingtao, uno dei più grandi produttori di birra a livello mondiale. Il marchio cinese, birra ufficiale nel basket dal 2008 al 2012 del campionato NBA e sponsor ufficiale dei recenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino, sarà presente sia alle finali provinciali di Roma del prossimo 28 maggio che alla finale nazionale di Pescara. “Abbiamo scelto di entrare nel mondo del padel amatoriale – dichiara Giacomo Wu, a capo con il fratello Marco del Gruppo Xin Shi, distributore esclusivo dell’Italia per la Tsingtao -, perché abbiamo trovato la stessa aggregazione e socialità ben presenti nella mission della nostra azienda, potendo legare così il marchio Tsingtao allo sport del momento, che ha registrato una crescita esponenziale incredibile, diventando un vero fenomeno mass market e non più solo una moda. Tutti i presenti, giocatori e pubblico, saranno omaggiati da una birra di benvenuto”.

Briganti: "Siamo felici di accogliere nella famiglia della Coppa dei Club il brand mondiale Tsingtao, azienda che ha sposato con entusiasmo la causa del padel amatoriale targato MSP Italia – le parole del responsabile padel MSP Claudio Briganti -. Questa partnership darà maggiore internalizzazione a un format, la Coppa dei Club, che ha ormai conquistato centinaia di club e oltre 5.000 giocatori amatoriali in tutta Italia. Ringrazio il Gruppo Xin Shi per questa collaborazione, non vediamo l'ora di gustare la birra Tsingtao nelle nostre finali".