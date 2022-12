È tornata la corsa di Santo Stefano di Sant'Ilario

Dopo due anni di stop è tornata anche la corsa di Santo Stefano, tradizionale manifestazione podistica che ogni 26 dicembre si svolge a Sant'Ilario Milanese, frazione di Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano).

Oltre 250 le persone al via. La gara prevedeva un giro interno al centro antico di Sant'Ilario, poi un giro largo attorno alla frazione, per chiudere con un terzo giro di nuovo interno e con l’arrivo in oratorio, per un totale di cinque chilometri e cinquecento metri. Ha vinto Andrea Soffientini, della Dinamo Sport, che ha corso i 5500 metri del percorso in 16’02”, secondo Marco Zanzottera, della Sangiorgese, terzo classificato Roberto Patuzzo, dell’Azzurra Garbagnate. La classifica femminile invece ha visto prevalere Nicole Coppa, della Bracco Atletica, con 18’43”, seguita da Sara Gandolfi e Claudia Gelsomino.

La corsa di Santo Stefano: la storia

La corsa di Santo Stefano di Sant'Ilario è nata negli anni a inizio anni Settanta, tra i fondatori annovera una delle stelle più brillanti tra i nati “alla Cassina” (com’era chiamata Sant'Ilario), quel Luciano Re Cecconi che vestì la maglia della Lazio e della nazionale italiana, una corsa da sempre organizzata dai gruppi sportivi dell’oratorio di Sant'Ilario. Dopo qualche anno di stop a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, da una decina d’anni è tornata in versione amatoriale e aperta a tutti grazie alla perseveranza e alla dedizione di Upn, il gruppo degli oratori di Garbatola e Sant'Ilario, che si conferma tra i più prolifici organizzatori di eventi sportivi in area altomilanese: la corsa odierna infatti chiude un ciclo di cinque eventi iniziato con la Traversata del canale Villoresi, proseguito con il Triathlon del Villoresi, con una gara endurance di mountain bike e con la Passeggiata sotto le Stelle e chiusosi oggi.