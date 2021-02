Covid, cinque positivi all'Inter: tra loro Marotta, Antonello, Ausilio e un membro dello staff

Allarme coronavirus all'Inter. Sono risultati positivi al covid gli amministratori delegati della società Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico.

Non risultano contagi, invece, per quanto riguarda la squadra: i tamponi effettuati agli atleti hanno dato esito negativo e l'attività sportiva, quindi, continuerà regolarmente. "Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra — ha precisato la società — seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario".

La squadra di Conte, come da regolamento, resta in isolamento fiduciario alla "Pinetina" (il Suning Training Center di Appiano Gentile). L'Inter giocherà domenica 28 febbrai contro il Genoa a San Siro. Non è il primo caso si covid tra i nerazzurri, in passato erano risultati positivi Brozovic, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan (ora in prestito al Cagliari), Young, Padelli, Radu e Kolarov. Oltre a loro anche Hkimi, il suo caso tuttavia era un falso positivo.