Biglietti Milan-Inter per il derby di Champions League: prezzi e quando saranno in vendita

Milano si prepara alla storica semifinale di Champions League: un derby tra Milan e Inter, dopo che ai quarti di finale i primi hanno eliminato il Napoli e i secondi, mercoledì sera, il Benfica. E c'è già una notizia: una milanese sarà sicuramente in finale. Affronterà il Real Madrid o il Manchester City all'Ataturk Stadium di Istanbul il 10 giugno. Uno stadio che ai rossoneri evoca il brutto ricordo della clamorosa rimonta del Liverpool alla finale del 2005, con tre gol in sei minuti per gli inglesi e la sconfitta ai calci di rigore. Tornando alla semifinale, le gare di andata e ritorno si disputeranno il 10 e il 16 maggio, la prima con i rossoneri in casa, la seconda con i nerazzurri.

Non sono ancora disponibili i biglietti per le semifinali al Meazza, né si conoscono i prezzi. Si sa però che la prima fase di vendita, che inizierà tra qualche giorno, sarà esclusiva per gli abbonati alla Serie A, che avranno la possibilità di acquistare un biglietto per il posto a cui sono abbonati e avranno poi la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi negli altri settori del Meazza. Successivamente la vendita sarà riservata ai soci dei Milan club e Inter club, infine scatterà la vendita libera. In quanto ai prezzi, si prevede che i biglietti meno cari (terzo anello verde) partano da 60-80 euro circa.

Gli altri derby di Champions

Sarà la terza volta che Milan e Inter si scontrano in Champions League. Le altre due volte, il turno era stato superato dal Milan. Vent'anni fa il primo derby di coppa: nel 2003, anche in quel caso, rossoneri e nerazzurri si incrociarono in semifinale. Finì 0-0 l'andata (col Milan in casa), 1-1 il ritorno e, per la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, passò il turno il Milan. Che poi andò a sconfiggere la Juventus in finale a Manchester.

La seconda volta fu ai quarti di finale, nel 2005. I rossoneri vinsero l'andata (in casa) per 2-0. Il ritorno fu la partita del fumogeno che colpì il portiere rossonero Dida al 71', dopo l'annullamento del gol di Cambiasso mentre il Milan conduceva per 1-0. Il caos successivo ai fumogeni costrinse l'arbitro a sospendere la partita. In seguito la Uefa assegnò la vittoria a tavolino ai rossoneri, che passarono il turno. Emblematica e storica la fotografia di Materazzi e Rui Costa che osservano impotenti il Meazza avvolto dai fumogeni.

E il Meazza ha ospitato, tra l'altro, una storica finale, nel 2016, nella quale si sono affrontate le due squadre principali di Madrid, il Real e l'Atletico. Vinse il Real, per la cronaca.