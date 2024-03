Olimpia Milano-Partizan Belgrado: scatta divieto di vendita alcolici

Anche per la partita di basket scatta lo stop alla vendita di alcolici. A deciderlo il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, che nel provvedimento comunica la decisione presa "per evitare turbative derivanti dall’eventuale abuso di bevande alcoliche". Il match in questione è quello tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, che si terrà venerdì 8 marzo al Forum di Assago. Per l'occasione il divieto di vendita di bevande alcoliche sarà in vigore dalle 8 del mattino alle 20 in alcuni punti precisi della città.

Gli alcolici non potranno essere somministrati e venduti sia in loco, sia con servizio d'asporto. Gli unici che potranno venderli saranno i ristoranti con servizio al tavolo. Le zone coinvolte nella limitazione 8-20 saranno Corso Como (Garibaldi, Pasubio, Monte Grappa), la Darsena ( Colombo, D’annunzio, piazza XXIV Maggio, Sforza, Alzaia Naviglio Pavese e Naviglio Grande, ripa di Porta Ticinese, Vigevano e Gorizia) e il centro di Milano (San Babila, Duomo, Cordusio, Cairoli, Beltrami, Castello e Foro Buonaparte).

Inoltre, dalle 13 alle 24 dello stesso giorno lo stesso divieto sarà valido dentro il Forum e nelle vie adiacenti nel comune di Assago: via Di Vittorio, via Papa Giovanni Paolo II, via dei Caduti, via Bazzana Inferiore, via Giacomo Matteotti, via Papa Giovanni XXIII, via dell’Edera e via degli Aceri. E ancora, via delle Betulle, via delle Rose, via delle Querce, via dei Tigli, via delle Robinie, via dei Platani, via degli Olmi, via Primo Maggio, piazza Risorgimento, via Quattro Novembre, via Roma, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via del Sole, via Sardegna e via Sicilia.