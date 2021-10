Serata da incubo per Donnarumma: fischiato per tutta la partita

Fischi a ogni retropassaggio e a ogni rimessa dal fondo. Serata complicatissima per Gigio Donnarumma quella di mercoledì 6 ottobre a San Siro dove la nazionale italiana si è confrontata (e ha perso 2 a 1) conto la Spagna per la semifinale di Nations League.

Lo strappo con i tifosi rossoneri (scattato dopo la cessione a parametro zero al Psg) sembra essere destinato a non ricucirsi in fretta e poco importa se indossa i colori della nazionale campione d'Europa e non quelli della squadra parigina

"C'è dispiaciuto, giocava l'Italia e non era una partita di club - ha commentato in conferenza stampa il commissario tecnico Roberto Mancini -. Si poteva mettere da parte per una sera e fischiare un eventuale Psg-Milan, l'Italia è l'Italia e viene sopra tutto". I fischi "sicuramente non gli hanno fatto piacere - ha puntualizzato il ct -, così come non hanno fatto piacere a noi, ma cosa potevamo fare? Siamo grandi ed è accaduto".

Il maxi striscione contro Donnarumma

"Donnarumma uomo di m***. A Milano non sarai mai più il benvenuto". Così recitava il maxi striscione affisso nella giornata di mercoledì dalla curva sud del Milan su un ponte vicino all'albergo del ritiro dell'Italia a Milano.

Già a fine agosto gli ultrà avevano affisso alcuni striscioni a Milanello, prima della partita contro il Cagliari in programma a San Siro."Donnarumma ingrato bastar** fai più schifo di Leonardo" e "Donnarumma noi gli infami non li dimentichiamo... Stai attento quando girerai per Milano", si leggeva sui manifesti.