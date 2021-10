Torna la dote sport per i minori. Verifica immediata dei requisiti

Confermata anche nel 2021 la dote sport, una misura di sostegno di Regione Lombardia destinata ai nuclei familiari in condizioni economiche non favorevoli, e destinata a consentire ai minori tra i 6 e i 17 anni di praticare attività sportiva.

Rispetto alle edizioni precedenti, ci saranno alcune novità sulla digitalizzazione della domanda da presentare e sulla semplificazione. In particolare, la verifica dei requisiti avverrà ora in tempo reale grazie all'interrogazione della banca dati Inps. Verrà applicata in via sperimentale la tecnologia blockchain. Confermata la richiesta alle famiglie di rendicontare la loro situazione economica nello stesso momento in cui presentano la domanda per il sostegno.

"Una iniziativa di particolare rilevanza in questa fase post covid, in cui è ancor più necessario favorire la ripresa della pratica sportiva e il sostegno alle famiglie che, anche a causa della crisi economica legata alla pandemia, si trovano in difficoltà", il commento di Patrizia Baffi, consigliera regionale di Fratelli d'Italia: "Una platea che potrebbe essere più ampia rispetto agli anni precedenti ed è per questo che sarà mia cura monitorare se le risorse, previste in due milioni di euro, saranno sufficienti per dare un’adeguata risposta alle domande degli aventi diritto. La pubblicazione del bando è prevista nel mese di febbraio 2022".