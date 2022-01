Eccellenza, girone B: Nuovo acquisto per il Sancolombano

Il Sancolombano ha comunicato l'arrivo alla corte di mister Marco El Sheikh di un nuvo giocatore con esperienza. Stiamo parlando di Francesco Zani, attaccante classe '95 che ha indossato le maglie di Tritium e Alcione Milano.

Questo il comunicato ufficiale da parte della società azulgrana: "A.S.D. Sancolombano Calcio comunica di aver ingaggiato, per il proseguimento della stagione corrente, il calciatore classe 1995 Francesco Zani. L'attaccante si stava già allenando con il resto della squadra da diversi giorni per testare il suo livello di forma.Dopo aver appurato le buone condizioni di salute del giocatore, operato a giugno per la rottura del legamento crociato, la società ha deciso di puntare su di lui per incrementare il peso della rosa a disposizione di mister El Sheikh. Stiamo parlando infatti di una prima punta molto alta ma abile nel ricoprire più ruoli sul fronte d'attacco grazie alla sua duttilità e tecnica. Queste le sue prime parole da collinare: "Sono contentissimo di essere a San Colombano. La società mi ha messo nelle condizioni ottimali per recuperare nel miglior modo possibile. Con la dirigenza ero già in contatto dall'anno scorso: hanno sempre manifestato la volontà di portarmi qui. Posso dire di aver trovato un ambiente molto accogliente fin da subito;di fatti mi sono integrato molto bene con il resto del gruppo. Spero di portare tanta voglia e carica".