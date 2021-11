Eccellenza, girone B: il Sancolombano sarà in trasferta contro il Mariano

Domenica alle 14.30 il Sancolombano affronterà in trasferta il Mariano. Entrambe le formazioni si trovano in fondo alla classifica di questo girone B di Eccellenza, guidato dal Mapello vista l'ufficialità di poche ore fa sulla gara vinta a tavolino dalla Cisanese.

Nella scorso turno il Sancolombano ha pareggiato in casa contro la Speranza Agrate (2-2 il risultato finale), ma il suo cammino non è per niente lineare. La formazione rossoblù guidata da Ashraf El Sheikh sta faticando e attualmente occupa la terzultima posizione a otto punti. I milanesi si troveranno di fronte il Mariano Calcio, che non sta andando per niente bene in questo campionato visto i soli due punti conquistati fino ad ora.

Che la gara di domenica al Comunale di Mariano Comense possa essere già fondamentale per l'ottica salvezza?



Ecco le altre gare in programma domenica 28 novembre:

Castelleone -Scanzorosciate Calcio

Lemine Almenno - Zingonia Verdellino

Luciano Manara - Sant'Angelo

Luisiana - Vertovese

Mapello - AlbinoGandino

R. C. Codogno 1908 - Cisanese

Speranza Agrate - Offanenghese

Trevigliese - Pontelambrese