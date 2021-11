Eccellenza, il Sancolombano si prepara ad affrontare la Pontelambrese

Squadra in casa

Squadra in casa Sancolombano

La formazione azulgrana guidata dal nuovo allenatore El Sheike dallo staff tecnico sta preparando la gara in programma con la squadra comasca della Pontelambrese per domenica 7 novembre. La scorsa settimana la squadra ha subito una sconfitta nel “derby del Lambro” dove ha sorriso il Sant’Angelo che si è imposto per 2-0 con le reti di Vaglio e Vai rendendo amaro il debutto sulla panchina di El Sheikh.

Sarà un inizio di novembre particolarmente diverso per il Sancolombano che, con il nuovo mister, dovrà cambiare il passo. La sfida contro la Pontelambrese potrà essere fondamentale per la classifica, visto che entrambe le formazioni sono nella parte più bassa e a distanza di un solo punto dall'altra. Trasferta quindi al Comunale di Pontelambro per una partita che si prospetta ricca di emozioni.



ECCELLENZA GIRONE B – DOMENICA ORE 14.30

AlbinoGandino- Speranza Agrate

Cisanese - Luciano Manara

Luisiana - Castelleone

Sant'Angelo-Offanenghese

Scanzorosciate - Mapello

Trevigliese - R.C. Codogno

Vertovese - Lemine Almenno

Zingonia Verdellino - Mariano Calcio