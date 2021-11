Eccellenza, poker del Sancolombano al Mariano Calcio

Squadra in casa

Squadra in casa Sancolombano

Nel girone B di Eccellenza dopo il pareggio di settimana scorsa, ecco altri punti che il Sancolombano di El Sheikh porta a casa superando in trasferta per 4-1 il Mariano. Per il resto una gara con tanta intensità.

ontinua il momento negativo del Mariano Calcio. I milanesi trovano il vantaggio al quarto d'ora con Spedini e raddoppiano dopo poco con Caccianiga su rigore. I padroni di casa provano a reagire, riducendo le distanze al 25' con Aldegani.



Ma è nella ripresa che il Sancolombano ritrova il vantaggio e le sue incursioni mettono in difficoltà i comaschi tanto che trovano ben altri due gol. Tre punti che sembrano dare speranza in più alla formazione di El Sheikh che sale a quota 11 punti.