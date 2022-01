Eriksen torna a giocare a calcio

Di nuovo in campo. Christian Eriksen, 29 anni, ex centrocampista dell'Inter, tornerà a giocare dopo l'arresto cardiaco che lo colpito durante la partita degli Europei tra la sua Danimarca e la Finlandia lo scorso giugno. Il danese ha infatti firmato nelle scorse ore un contratto di sei mesi con il Brentford, squadra che attualmente si trova al 14esimo posto della Premier league, il massimo campionato britannico.

A dicembre l'Inter ed Eriksen si erano ufficialmente separati con la risoluzione consensuale del contratto, inevitabile perché per le regole italiane il centrocampista non può avere l'idoneità per l'attività agonistica a causa del defibrilatore sottocutaneo che "porta" da dopo il malore. In Inghilterra, invece, le norme sono più "leggere" e il 29enne ha superato perfettamente tutte le visite mediche.

Sulla panchina delle "Api", il centrocampista ritroverà quel Thomas Frank, anche lui danese, che lo aveva già allenato con la selezione Under 17 del suo Paese. "Cristian aveva 16 anni all'epoca ed è diventato uno dei milgiori centrocampisti ad aver giocato in Premier - le parole del tecnico -. Abbiamo preso l'incredibile opportunità di portare un campione mondiale al Brentford. Non si è allenato con nessuna squadra negli ultimi sette mesi, ma ha lavorato molto da solo. È in forma ma dovrà trovare il ritmo partito e non vedo l'ora di vederlo lavorare con i giocatori e lo staff per farlo tornare al suo livello migliore".

A inizio gennaio lo stesso Eriksen, nella prima intervista concessa dopo l'arresto cardiaco, aveva raccontato di desiderare di tornare a giocare e indossare la maglia della sua Nazionale. Il primo passo è compiuto.