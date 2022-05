McFit contro tutte le discriminazioni nell'Integration Heroes Match di Eto'o

Lunedì 23 maggio l’ex calciatore e attuale Presidente della Federcalcio Camerunense Samuel Eto’o sarà l’ambassador ufficiale della partita “Integration Heroes Match”, uno dei primi incontri nella storia organizzati con l’obiettivo di promuovere l’inclusività. Un evento che vuole incentivare la multiculturalità e combattere ogni forma di discriminazione: l’incontro sarà sostenuto anche da McFIT, il noto brand di palestre del gruppo tedesco RSG Group, da sempre attivo nella promozione dei valori alla base dell’iniziativa.

La partita, che si svolgerà nello stadio milanese Giuseppe Meazza, vuole lanciare un messaggio forte che vada oltre il terreno di gioco, per entrare nelle scuole, negli uffici, nelle case di tutto il mondo: lo scopo è educare vecchie e nuove generazioni all’accettazione della diversità. Samuel Eto’o è da anni in prima linea nella lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione: da giocatore il camerunense ha avuto la possibilità di far sentire a gran voce il proprio messaggio al mondo attraverso il rettangolo di gioco. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, il suo ruolo istituzionale gli ha permesso di continuare la sua personale battaglia a un livello successivo, quello politico. Ora torna nello stadio che gli ha regalato tanti successi, per mandare un altro segnale dopo la creazione della Samuel Eto’o Foundation, un’associazione benefica dove il calcio è usato come strumento di apprendimento scolastico, educativo e di sviluppo sociale.

“E’ un piacere accompagnare un’iniziativa del genere. Lo sport per noi di McFIT rappresenta un grande driver di valori come il rispetto della diversità e l’integrazione ed è stato naturale accettare l’invito ad essere parte di questo evento” afferma Luca Torresan, Direttore Marketing e Comunicazione di RSG Group Italia “L’inclusività, in tutte le sue forme, è da sempre uno dei valori fondanti del nostro gruppo e negl’anni abbiamo continuato a comunicare come tutte le nostre strutture Fitness in Italia siano aperte ad ogni tipo di diversità” Insieme a McFIT, in campo scenderanno grandi giocatori tra cui i compagni del Triplete neroazzurro Javier Zanetti, Julio Cesar e Wesley Sneijder, ma anche campioni del calibro di Francesco Totti e Andriy Shevchenko. Oltre a loro, ci sarà uno dei più grandi compagni di squadra del fuoriclasse camerunense: il fuoriclasse Lionel Messi. Una squadra unita con un obiettivo comune: far sentire a gran voce il messaggio sulla lotta alle discriminazioni, in ogni forma, promuovendo il rispetto e l’uguaglianza oltre il campo da calcio.