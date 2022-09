Perché piazza del Duomo è un'enorme campo da basket (e si può giocare anche alla Playstation)

La palla a spicchi invade il cuore di Milano. Giovedì pomeriggio è stata ufficialmente aperta la fan zone del girone di Milano di EuroBasket 2022, l'europeo che prenderà il via venerdì al Mediolanum Forum di Assago. Proprio per celebrare al meglio l'evento fino a giovedì 8 settembre piazza Duomo si trasformerà in un'arena da oltre 1.300 metri quadri che accoglierà gli appassionati di basket italiani e provenienti da tutta Europa con show e momenti di intrattenimento.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte rappresentanti dell'amministrazione comunale, il Fiba executive director Kamil Novák, il segretario generale Fip Maurizio Bertea, il ct della Nazionale italiana Gianmarco Pozzecco, il capitano Luigi Datome e tutti i giocatori della Nazionale.

Organizzata da Master Group Sport, advisor commerciale della federazione italiana pallacanestro, la fan zone è aperta dalle ore 10 alle 20, con una ricca scaletta di eventi collaterali, tornei, talk, spettacoli di cheerleaders e freestylers, attivazioni degli sponsor, clinic di pallacanestro e tanto altro ancora.

Inoltre, nello spazio è stata allestita un’area dedicata interamente al gaming, con dieci postazioni PlayStation5 per permettere agli appassionati di sfidarsi con il titolo Nba2K, con tanti premi in palio ogni giorno. Nelle giornate del 4 e dell’8 settembre l’area eSports sarà palcoscenico delle finals scudetto del Fip eBasket Tour, il torneo federale 1v1 e 5v5 che proprio a Milano chiuderà la sua seconda stagione con le gare, per la prima volta in presenza, fra i migliori gamers italiani di Nba2K.

Sul parquet del Mediolanum, invece, l'Italia del Poz - inserita nel girone C - affronterà Grecia, Croazia, Estonia, Gran Bretagna e Ucraina.