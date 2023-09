Europeo salto ostacoli, Sala: "Sport fondamentale per il turismo"

Il numero record di presenze a Milano (a luglio +33% sul 2019, con 871.418 arrivi) e il turismo sportivo sono probabilmente facce della stessa medaglia. L'“Italia. Open to meraviglia-FEI Jumping European Championship 2023” - l'Europeo di Salto Ostacoli - ha confermato l'attrattività, l'ospitalità e la dimensione internazionale del capoluogo lombardo, dove per questo atteso evento sono arrivate persone da più di venti Paesi. Nella quinta e ultima giornata dell'Europeo di Salto Ostacoli, il sindaco Giuseppe Sala spiega come la città è riuscita ad adattarsi ai cambiamenti e a intercettare così tante persone. "Il turismo dei giorni nostri è cambiato in maniera significativa. Non che la storia, l'arte e i monumenti non siano più importanti, anzi. Il turista però vuole fare anche altro, nuove esperienze e vedere qualcosa di nuovo", le parole del primo cittadino, che prosegue: "Vuole associare il passato al futuro. Da questo punto di vista penso che Milano sia un bel 'prodotto', perchè ha una storia, ha tanto presente e tanto futuro. In tutto questo lo sport è fondamentale, perchè ormai tutti sono nel mondo dello sport, o perchè lo praticano o perchè semplicemente sono anche tifosi. E quindi il nostro metodo è sempre questo: associare il valore in sé della città con degli eventi. Eventi che possono essere macroscopici, come la Design Week che richiama a Milano 800mila persone, alla finale di Champions League che faremo nel 2026, l'anno Olimpico, fino a questo fantastico colpo d'occhio qui all'ippodromo di San Siro - aggiunge Sala - per questo Europeo di Salto. Qui c'è tantissima gente e siamo alla prima edizione. Quindi miglioreremo e l'anno prossimo sarà ancora meglio”.

Elettra Lamborghini col suo cavallo

Abito semplice ma super griffato verde prato, scarpa bassa bordeaux. look sofisticato ma 'giusto' per l'occasione, Elettra Lamborghini si è goduta la giornata finale dell'Europeo di Salto Ostacoli in prima fila, pur dovendo fare i conti con la incessante richiesta di selfie di giovanissime letteralmente in visibilio. La avviciniamo mentre a una sua fan scappa una lacrimuccia dopo aver impresso il prezioso scatto con Elettra sul suo telefonino. Lei, sempre sorridente e paziente, le abbraccia e le coccola le sue fan, senza mai sottrarsi al rito della venerazione social. Da sempre appassionata di cavalli e sport equestri Elettra no si è voluta perdere il grande show dell'Ippodromo Snai San Siro, l’ultimo atto della cinque giorni dell’Italia. Open to meraviglia – Fei Jumping European Championship all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, tra le tante personalità che si sono avvicendate non poteva mancare Elettra Lamborghini, show-girl, influencer e cantante bolognese, ma milanese d’adozione, con la grande passione per i cavalli. “Sono contenta di essere qui e credo sia un evento bellissimo. Finalmente gli Europei di salto ostacoli sono stati programmati in Italia e, in particolare, a Milano”. Ma la passione per i cavalli nasce da lontano: “Vado a cavallo da quando ero piccola - conferma Elettra -, e se c’è una costante nella mia vita sono proprio i cavalli. In Italia forse siamo un po’ indietro per capire l’equitazione che è una disciplina super nobile e, grazie a questo appuntamento milanese, spero che la gente possa conoscere meglio cosa il cavallo può dare”. Infine, alla richiesta di improvvisare uno spot pro equitazione presso i giovani, la Lamborghini glissa nel suo stile: “Basta far conoscere alla gente il mio cavallo, Dadi”.

Ambrosini a San Siro

Da calciatore, è stato protagonista per quasi venti anni a San Siro, vincendo tutto. Oggi, per la quinta e ultima giornata dell'“Italia. Open to meraviglia-FEI Jumping European Championship 2023”, l'Europeo di Salto Ostacoli, l'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini si è riavvicinato allo stadio che da calciatore è stato per così tanto tempo la sua "casa", per fare rotta sull'Ippodromo Snai San Siro. Del resto al cuore, è lui stesso a spiegarlo, non si comanda.

"Sono qui in qualità di padre di una figlia, Angelica, che si è innamorata di questo sport", racconta Ambrosini, oggi apprezzata seconda voce di DAZN e Amazon Prime, "quindi, sono venuto qui a vederlo volentieri anche se avevo già visto con lei un paio di gare. L'organizzazione è stata perfetta, è uno sport di concentrazione, adrenalinico...in poco tempo non puoi sbagliare mai. E' stato un bello spettacolo".

Per Milano è stata un'estate incredibile, visto che in pochi giorni la città è stata teatro della World Cup di Ginnastica Ritmica, dei Campionati Mondiali di Scherma, dei Campionati Europei Femminili di pallavolo (nella vicina Monza, che ha ospitato anche il Gran Premio di Formula Uno): un fermento con importanti ricadute turistiche che per Ambrosini, nato a Pesaro ma milanese d'adozione, è una sorpresa fino a un certo punto. "Penso che Milano ormai siano anni che ha preso un abbrivio interessante, da tutti i punti di vista. Una svolta non solo sportiva, ma architettonica, culturale, urbanistica, di mentalità", riflette l'ex centrocampista, che in carriera ha giocato anche con Fiorentina. "Milano, secondo me, ha scalato la gerarchie delle grandi capitali, europee e mondiali, sia come qualità di vita sia come bellezza, disponibilità, intrattenimento. Penso ai concerti, allo sport, a tutto quanto: stare qui è davvero un piacere!".

Una digressione finale sul campionato di calcio è quasi inevitabile: Milan, Inter e...? "Adesso è troppo presto", chiarisce Ambrosini, "ma è vero, l'impressione è che l'Inter sia ripartita da dove si era fermata e che il Milan è partito forte: vediamo se la Juventus si mette in scia".

Ricercatissima per foto e selfie in Corporate Area, Antonella Clerici ha molto apprezzato lo scenario della manifestazione. "E' molto bello essere qui oggi e soprattutto essere a Milano, che può diventare davvero il centro degli sport equestri", sottolinea, "L'ippodromo è davvero meraviglioso, è un bello spettacolo che so che si ripeterà: questo è importante per la città di Milano e per tutto il mondo degli sport equestri e i cavalli, che amo molto".