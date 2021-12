Inchiesta calciomercato a Milano: indagato il procuratore Ramadani

Gli agenti sportivi Fali Ramadan e Pietro Chiodi sono indagati in un'inchiesta della procura di Milano per reati fiscali con al centro le commissioni in alcune operazioni di compravendita di calciatori.

Gli uomini della guardia di finanza, a partire dalla mattinata di lunedì 13 dicembre, stanno acquisendo copia della documentazione dei rapporti economici-commerciali intrattenuti dal 2018 a oggi da 11 club di calcio (Juventus, Torino, Inter, Milan, Hellas Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Frosinone e Napoli - tutti non indagati) con il procuratore Abdilgafar Ramadani, 58enne di origine macedone.

In particolare gli inquirenti, coordinati dal pm Giovanni Polizzi, sono interessati a ricostruire i rapporti tra club, Ramadani e con le società di diritto estero allo stesso riconducibili ovvero Primus Sports con sede in Irlanda, tre con sede a Malta tra cui la Lian sports, una con sede in Gran Bretagna e una con sede in Bulgaria. Le fiamme gialle, inoltre, stanno acquisendo documentazione altri agenti sportivi che hanno avuto rapporti con Ramadani, in particolare Pietro Chiodi - che risulta indagato dalla procura - e gli agenti Victor Kolar, Plamen Peychev, Tomislav Erceg e Alessandro Pellegrini, anche loro non indagati.

Le fiamme gialle, secondo quanto trapelato, stanno acquisendo tutti i documenti - tra cui messaggi di posta elettronica - in cui emergono contatti "di qualsiasi natura" con Ramadani o con le società di diritto estero. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti Ramadani non avrebbe versato alcuna imposta in Italia sulle mediazioni e sulle commissioni ottenute dalle compravendite dei calciatori da lui rappresentati.