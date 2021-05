La festa dell'Inter non è finita: doppio appuntamento dei tifosi fuori dal Meazza

La festa non è finita. Dopo la gioia di domenica, con i relativi maxi assembramenti in giro per la città e le polemiche politiche per la gestione dell'ordine pubblico, i tifosi nerazzurri hanno ancora voglia di celebrare lo scudetto numero 19 della storia, conquistato da Antonio Conte e i suoi ragazzi.

Questa volta a lanciare l'appuntamento, doppio, è stata la curva Nord, che proprio domenica si è ritrovata - anche se in maniera "disorganizzata" - davanti al Castello Sforzesco. Da "L'urlo della nord", la fanzine digitale degli ultras, i tifosi più caldi hanno infatti fatto sapere che le prossime due giornate in cui l'Inter giocherà in casa saranno, in qualche modo, giornate speciali, pur nella consapevolezza di dover convivere con le norme anti covid.

La prima chiamata è per l'8 maggio, quando Lukaku e soci sfideranno la Sampdoria al Meazza. "Chiediamo a tutto il popolo interista di evitare manifestazioni presso i punti simbolo della città, in modo tale da non incorrere in sanzioni", l'appello della Nord, che arriva dopo una giornata comunque complicata sul tema rispetto delle regole anti contagio. "La Curva Nord Milano, nel rispetto delle normative in vigore legate all'emergenza covid 19, si organizzerà per salutare la squadra all'esterno dello stadio Giuseppe Meazza. Si raccomanda - hanno sottolineato gli ultras - l'utilizzo di mascherina e l'adeguato distanziamento durante tutto il periodo di permanenza".

Due settimane dopo, il 23 maggio, ultima gara di campionato contro l'Udinese, ci sarà invece la "festa scudetto". "Durante l'ultima partita di campionato il 23 maggio a San Siro ci sarà una mega festa scudetto che avrà inizio alle ore 9:00", la promessa della Nord. "La Curva Nord Milano preparerà qualcosa di sensazionale all'esterno dello stadio e festeggeremo insieme ai giocatori. Forza Inter, avanti Curva Nord, campioni!".