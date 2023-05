In piazza Duomo esplode la gioia dei tifosi interisti

L'Inter torna in finale di Champions league dopo 13 anni. Dal 2010, anno del mitico Triplete, i nerazzurri non arrivavano all'ultimo atto della massima competizione calcistica europea. Mercoledì sapranno il nome dell'avversario: o City o Reale. Poi la finale di Instanbul.

Maldini: "Comunque soddisfatto della stagione"

Il primissimo a presentarsi nell'area interviste di San Siro è Paolo Maldini, direttore area tecnica Milan: "Nelle ultime 4 partite non c'è stata gara. Il ritorno abbiamo giocato un po' meglio. Non riusciamo a capire quali possono essere le nostre contromisure. Abbiamo fatto fatica anche con altre squadre nell'ultimo periodo. Con Leao ci sarà il rinnovo", ha detto Maldini. "Darei un 8 alla stagione del Milan - prosegue Maldini - se riuscissimo a qualificarci per la Champions. Non siamo ancora strutturati per competere al massimo sia in campionato che in Europa. Abbiamo tanti giocatori alle prime esperienze in questo livello, quindi sono contento lo stesso". "Dobbiamo investire per rimanere tra le prime quattro", ha concluso Maldini.

Lautaro Martinez, protagonista del match, ha dichiarato alla fine della semifinale: "Sono felicissimo. Ringrazio la mia famiglia, è la cosa più bella al mondo giocare la finale di Champions. È un sogno. Abbiamo raggiunto un obbiettivo molto importante. Abbiamo giocatori di qualità, in Champions abbiamo dimostrato di poter fare la differenza, con questa maglia". "Da campione del mondo, diventare anche campione d'Europa è un sogno, non voglio nemmeno pensarci".

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è comunque soddisfatto del cammino. "Era difficile pensare di arrivare in finale", ha detto, "ma un po' di delusione c'è, perché è un derby e abbiamo perso nei primi 15 minuti della partita di andata". "Non siamo riusciti a essere così pericolosi come di solito siamo; un po' è stata mancanza nostra, un po' la compattezza dell'Inter. In semifinale di Champions il livello è altissimo, ma non siamo stati troppo precisi o lucidi".

Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto un percorso straordinario"

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha detto che i suoi ragazzi "ci hanno sempre creduto". "Abbiamo fatto un percorso straordinario: corsa, aggressività, concentrazione. Abbiamo vinto 4 derby su 4 da gennaio. Sono contento per i giocatori, è giusto che si godano serate come queste. Siamo in finale anche in Coppa Italia, abbiamo messo il campionato in sesto, siamo stati bravi". Inzaghi evita di togliersi sassolini dalle scarpe: "Mi era stato chiesto di tornare negli ottavi di Champions, e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo realizzato un sogno. So bene chi c'è sempre stato in questi mesi e va bene così".