Numero chiuso a San Siro, piazze vietate in centro: Milano si prepara ai festeggiamenti dell'Inter

Non più di tremila tifosi davanti allo stadio di San Siro e zone rosse in alcuni punti nevralgici di Milano. E' il piano d'azione sul tavolo della prefettura durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in corso mercoledì 5 maggio, per definire l'organizzazione dei festeggiamenti dei tifosi interisti previsti per sabato 8 maggio in occasione dell'incontro Inter-Sampdoria. La partita si svolgerà alle 18 al Meazza, visto che la Lega Calcio, in nome dei diritti televisivi, tra le poche fonti di reddito per le squadre in tempo di pandemia, si è rifiutata di anticipare l'orario del match.

Il presidio è stato concesso prima della partita, per "salutare" la squadra, ma sarà appunto limitato. Si parla di non più di tremila tifosi. Poi, però, c'è anche il "lato" dei festeggiamenti. Che proseguiranno dopo la partita (per questo si era chiesto di anticiparne l'orario: si andrà a ridosso del coprifuoco) e presumibilmente in varie zone della città, come già successo domenica quando 10 mila persone si sono spontaneamente ritrovate in piazza del Duomo.

Prevenire gli assembramenti

Stavolta si vuol prevenire assembramenti e relative polemiche. E' infatti allo studio del prefetto un piano di zone rosse con transenne per impedire l'accesso proprio in piazza del Duomo, ma anche lungo la Darsena e probabilmente anche altrove. Comunque la si veda sul covid, sulla pandemia e sulle regole, infatti, l'intenzione della politica cittadina e dei responsabili dell'ordine pubblico stavolta è prevenire gli assembramenti. Per questa ragione si cercherà di coinvolgere anche la società nerazzurra, in modo che faccia da "mediatrice" come voce autorevole per i suoi tifosi.

Infine, il 23 maggio (in occasione dell'ultima giornata di campionato) la Curva Nord ha fissato la "sua" festa sempre davanti al Meazza.