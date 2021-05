Festa dell'Inter, Usuelli (+Europa/Radicali) a allo stadio a portare gel e mascherine ai tifosi

Martedì, al Pirellone, lo aveva detto nell'aula del consiglio regionale, rivolto al Comune, alla Regione, alla Lega Calcio e all'Inter: "Sarebbe pragmatico che vi organizzaste con sanitari in camice che girano tra la folla, distribuendo mascherine e gel". Ma poiché questa cosa non è stata organizzata, ha deciso di recarsi di persona a San Siro per farlo lui. Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa/Radicali, si è così presentato in piazzale dello Sport, sabato 8 maggio, in occasione della festa d'accoglienza dei tifosi nerazzurri alla squadra campione d'Italia, prima della partita contro la Sampdoria.

"Pur confidando nella responsabilità dei tifosi e del tifo organizzato, diamo un contributo perché tutto avvenga nel massimo di sicurezza possibile", ha dichiarato Usuelli, "in attesa di una politica che governi i fenomeni invece di giudicarli con una morale che non ci piace". E, insieme ad alcuni militanti dell'Associazione Enzo Tortora, ha distribuito gel e mascherine ai presenti.